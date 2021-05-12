شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تدك أوكار وثكنات للمليشيات الحوثية جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - دكت القوات المشتركة أوكار وثكنات للمليشيات الحوثية، شمال غرب مدينة حيس جنوبي الحديدة، جراء خروقات جديدة للمليشيات الحوثية.
وقال مصدر عسكري، أن القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران حوثية استهدفت منازل المواطنين في الأحياء الشمالية والغربية للمدينة.
وأكد المصدر، أن مدفعية القوات المشتركة حققت أصابات مباشرة في ثكنات وأوكار الحوثيين بمحيط مفرق العدين شمال غرب المدينة، أوقعت على إثرها قتلى وجرحى حوثيين.
يذكر أن القوات المشتركة قد أخمدت الساعات الماضية، مصادر نيران حوثية شرق مدينة الحديدة كبدت مليشيات الحوثي خسائر مادية وبشرية فادحة.
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