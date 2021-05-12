شكرا لبحثكم عن خبر تحذيرات قاض : حتى لا تتحول السجون الى أماكن لتغذية الجريمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت القاضي نورا ضيف الله قعطبي ان اكتظاظ السجون ظاهرة مؤلمة ومسيئة لخاصية السجون كمنشئات اصلاحية وليست عقابية.

وحذرت ضيف الله من اكتظاظ السجون لأنه يهدد بتحويل المؤسسات السجنية من مراكز للتأهيل إلى أماكن لتغذية الجريمة.

جاء ذلك في تناولة للقاضي نورا ضيف الله على حائط صفحتها بالفيسبوك دعت فيها لاحداث تغييرات جذرية في السياسة الجنائية وقالت : من المهم اليوم تعديل التشريعات الوطنية لكي نتمكن من ايجاد حلول لقضية اكتظاظ السجون.

وكتبت ضيف الله :

"السجون مكتظة بالسجناء لان السياسة العقابية لدينا عرجاء

◾السجون مكتظة ياسادة ياكرام /السجون الرسمية واخواتها الغير شرعية

◾طبقآ لاقتباس لنيلسون مانديلا قال فيه: "يُقال إنّه لا يمكن التعرف إلى أمّة حقاً حتى ندخل سجونها... لا ينبغي الحكم على أمة من خلال معاملتها لنخبة مواطنيها، بل من خلال معاملتها لأضعف مواطنيها"•

◾اكتظاظ السجون ظاهرة مؤلمة ومسيئة لخاصية السجون كمنشئات اصلاحية وليست عقابية•

◾ اكتظاظ السجون يهدد بتحويل المؤسسات السجنية من مراكز للتأهيل إلى أماكن لتغذية الجريمة•

◾الحبس الاحتياطي والتوقيف للاشتباه او تحت مظنة الاتهام في ظل ظروف اقتصادية نعاني منها وفي ظل جائحة كورونا والامكانات البائسة لادارة السجون جريمة بحق الانسانية•

◾اعرف تمامآ ماذا يعني اكتظاظ السجون •

◾اعرف تمامآ كيف تزدحم الزنازين بالمتهمين والمحكومين والمشتبه بهم والمودعين رهن الحبس الاحتياطي•

◾اعرف تمامآ القدرة الاستيعابية لسجن المنصورة والامكانات المتوفرة لقيادة السجن وإداراتها•

◾كانت مسآلة ازدحام السجناء في سجن المنصورة المركزي واحدة من المسائل المعقدة التي كنا نخشى منها ونحسب لها الف حساب ..على ايامي كرئيس نيابة المحافظة عدن لم يكن موجود سجن بئر احمد اوالسجن المركزي 2•

◾يفتقرالسجن للمعايير الدنيا للتعاطي مع قضايا النزلاء المحكومين والذين رهن المحاكمة والذين هم رهن الحبس الاحتياطي •

◾الاسراف والافراط في استخدام الحبس الاحتياطي الذي تحول من اجراء وقتي الى عقوبة سالبة للحرية خارج نطاق القانون وبطء اجراءات التقاضي المحاكمات وعسر البعض من المحكوم عليهم واحدة من العوامل التى تقود الى اكتظاظ السجون وسجن المنصورة المركزي (انموذج لهذا )•

وسجن بير ناصر او سجن 2 المركزي حدث ولا حرج وكذا السجون الغير رسمية والتي لا يعلم بها الا أرحم الراحمين •

◾لدينا ارتفاع كبير لاعداد السجناء واذا مانظرنا لتطورات المعايير الدولية في معاملة السجناء، فالامر سيتطلب وبالضرورة تخصيص موارد بشرية ومالية، تضمن تحسين بيئة السجون، وتوفر مناخ لائق فيها، يحفظ كرامة الإنسان ويكفل حقوقه ويضمن للمساجين العدالة، ما ييسر تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وهذا بدوره يؤثر إيجابا على السلم المجتمعي... لهذا ترشيد الحبس والحبس الاحتياطي مطلب ملح.

◾نحن بحاجة ماسة لاحداث تغييرات جذرية في السياسة الجنائية ومن المهم اليوم تعديل التشريعات الوطنية لكي نتمكن من ايجاد حلول لقضية اكتظاظ السجون..بما تحمله من تأثير على ظروف حياة النزلاء وحقوقهم وإرهاق كاهل الدولة بذلك والأمر يستدعي وبالضرورة تعديل التشريعات ذات العلاقة بهذا الأمر•

◾وحتى نصل الى فهم إنساني /قانوني /اخلاقي لماهية الحبس سيظل المودعين على ذمة من اودعهم وسيحاسب هولاء لتعسفهم المفرط في استخدام الحبس وعدم الفهم الواعي .

بأن بيئة السجن بالمجمل يمكن أن تكسب الفرد أنماطاً سلوكية جديدة، ليست قويمة، نتيجة اختلاطه بآخرين من النزلاء من أرباب السوابق وعتاولة الاجرام"•