شاهد بالفيديو: ميليشيا الحوثي تحطم بالشيول مركز تجاري في العاصمة صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على تحطيم وهدم أحد المراكز التجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة الميليشيا. وأفاد سكان محليون وشهود عيان بقيام المليشيا بهدم مركز تجاري في شارع الخمسين باستخدام الشيول دون ذكر الأسباب.



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