شكرا لبحثكم عن خبر باليستي حوثي يخطأ هدفه ويسقط في بلدة بذمار " صورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سقط صاروخي باليستي أطلقه مسلحو جماعة الحوثي، في إحدى البلدات التابعة لمحافظة ذمار، بعد فشلهم في توجيهه.

مصادر محلية قالت إن الصاروخ سقط قرية الخرابة شمال شرق مدينة ذمار التي تبعد حوالي ثلاثة كيلو متر عن مركز المحافظة.

ويرجح مراقبون، أن مسلحي الجماعة كانوا يخططون لإطلاق الصاروخ نحو مدينة مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، التي تتعرض لهجمات مستمرة من هذا النوع.

وبحسب المصادر، فإن الصاروخ جرى إطلاقه من مدرسة أفراد الشرطة بمدينة ذمار، وتسبب سقوطه في بلدة الخرابة في هلع وخوف وسط السكان.