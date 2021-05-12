الحزام الامني يلقي القبض على مروج مخدرات متلبس

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يزيد بن سلمان - شبوة -
ألقت قوات الحزام الأمني، أمس الثلاثاء، القبض على مروج للمخدرات في أحدى ضواحي مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن.
و أوضحت عمليات قوات الحزام الأمني إلى أن قواتها في القطاع الثامن ضبطت المدعو (ع. أ. ع. أ) متلبساً وبحوزته كمية تقدر بعشرة جرامات من مادة الحشيش المخدر كان بصدد الترويج لها.
و فيما يستكمل التحقيق مع المتهم لمعرفة المصادر وأوكار مروجي هذه المادة، أتُخذت قوات الحزام الأمني الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم من أجل استكمال ملف القضية بهدف إحالته إلى الجهات المختصة.
و تستمر قوات الحزام الأمني في القطاع الثامن بقيادة النقيب كرم المشرقي جهودها الحثيثة لاجتثاث ظاهرة المخدرات وضبط مروجيها ومتعاطيها في كافة أحياء وضواحي مديرية الشيخ عثمان.
المكتب الأعلامي
لقوات الحزام الأمني
العاصمة عدن
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