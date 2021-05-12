صدمة غير متوقعة للحوثيين بشأن مخططاتهم في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

توقعت صحيفة "البيان" الإماراتية، صدور قرار دولي جديد بشأن اليمن على هامش عقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، جلسته الشهرية بشأن اليمن. ولفتت إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سيقدمان إيجازًا عن الأوضاع السياسية والإنسانية. وشددت على أن الجهود الدبلوماسية المُكثفة استمرت خلال شهر أبريل الماضي؛ لدعم مقترحات وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مطار صنعاء، والتدفق الحر للوقود والسلع الأساسية الأخرى عبر موانئ الحديدة. وأشارت إلى أنه يجوز لمجلس الأمن في ظل الظروف الحالية أن يتخذ قرارًا، يؤيد أي اتفاق لوقف إطلاق النار يتم التوصل إليه.

