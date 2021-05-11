وزير الصحة يتفقد مستوى الخدمات الطبية في مستشفى كرى العام في مديرية الوادي بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، قاسم بحيبح، اليوم الثلاثاء، مستوى الخدمات الطبية والتطوير والتحديث في مستشفى كرى العام في مديرية الوادي .



وأشاد الوزير بحيبح بجهود إدارة وكوادر مستشفى كرى في تقديم خدماته الطبية والعلاجية المختلفة للنازحين والمجتمع المضيف في محافظة مأرب .. مؤكداً تفهمه للصعوبات والتحديات التي يعاني منها القطاع الصحي بمأرب نتيجة استمرار حركة النزوح إلى المحافظة وتكرار الهجمات والاعتداءات الحوثية الإرهابية على المدنيين في المحافظة .

وأبدى الوزير بحيبح استعداده لتقديم الدعم اللازم للمستشفى بما يمكنه من التغلب على كافة الصعوبات والتحديات الماثلة أمامه خلال المرحلة الراهنة. .. مشدداً على ضرورة افتتاح فرع للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية في محافظة مأرب والاهتمام بتدريب الكوادر الطبية والفنية العاملة في المستشفيات والمنشآت الصحية في المحافظة وتأهيلهم بشكل مستمر لمواكبة التطور التقني المتسارع في المجال الطبي.

من جهته قدم مدير مستشفى كرى العام الدكتور لؤئ محمد سليمان شرحاً مفصلاً عن الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى وخطة التطوير والتحديث التي يشهدها المستشفى في مختلف التخصصات الطبية .. مشيرا إلى أن المستشفى في إطار خطته للتحديث والتطوير في بنيته التحتية ومساعيه للتوسع في تقديم خدماته الطبية والعلاجية للمرضى أنشأ مؤخرا مركزا للأمومة والطفولة وقسماً للمناظير، وستستمر خطة التحديث حتى تدخل كافة الخدمات الطبية النوعية إلى المستشفى.