شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصحة بمأرب يتسلم شحنة أدوية من مركز الملك سلمان للإغاثة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تَسَلَّم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليوم، شحنة أدوية ومستلزمات طبية متنوعة تقدر بـ 32 طنا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وأشاد وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح بدعم المركز للقطاع الصحي في مأرب في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة في ظل استمرار تصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية على مأرب وقصفها المتكرر للأحياء السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة.

فيما أوضح مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي أن شحنة الأدوية تضمنت (28) صنفا، تنوعت بين أدوية للأطفال خاصة بالتهابات الجهاز التنفسي، وأدوية للأمراض المزمنة الخاصة بأمراض القلب والضغط، بالإضافة إلى مستلزمات طبية متنوعة، وسيتم توزيعها علی جميع المستشفيات الرئيسية في المحافظة.