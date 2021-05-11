وزير الصحة يفتتح مبنى الطوارئ التابع لهيئة مستشفى الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم بمحافظة مأرب مبنى مستشفى الطوارئ التابع لهيئة مستشفى الجوف العام.



وأشاد وزير الصحة بالدور الطبي والصحي الذي يقدمه المستشفى للمواطنين والنازحين من أبناء محافظة الجوف والمحافظات الأخرى.

من جهته اكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوف الدكتور مياز اليوسفي العزم على توسيع الخدمات الطبية التخصصية والنوعية خلال المرحلة القادمة.

من جانبه اوضح رئيس هيئة مستشفى الجوف العام الدكتور وجدي المخلافي أن افتتاح مبنى مستشفى الطوارئ التابع لهيئة مستشفى الجوف سيكون له دور فاعل في تخفيف الأعباء على المواطنين.