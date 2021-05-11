فريق من البرنامج السعودي يزور محطات الكهرباء ويتفقد المشاريع التي ينفذها بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

زار الفريق المكلف من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بإدارة منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية لليمن اليوم عدد من محطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، لمتابعة سير إجراءات استلام حصة المحطات من منحة المشتقات النفطية.



وأطلع الفريق على جاهزية مواقع تفريغ الوقود، وصهاريج النقل، وحالة المولدات وكفاءة التشغيل والعمل بها، بالإضافة إلى متابعة النماذج والآليات المعتمدة لتفريغ الوقود في خزانات المحطة، وسلامة وصولها إلى الخزانات، سعيًا إلى رفع القدرة التشغيلية لمحطات الكهرباء عبر الإشراف المباشر على خططها التنفيذية.

كما تفقد الفريق عدد من المشاريع التي ينفذها البرنامج في عدن، منها مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام والذي تم فيه استكمال كافة أعمال التوريدات النهائية تمهيداً لافتتاحه خلال العام الحالي، وذلك بعد أن تم تجهيزه بأكثر من 2187 جهاز وأداة ومعدة طبية، بهدف تسهيل وصول الأهالي في عدن وما جاورها من محافظات للرعاية الطبية اللائقة.

ووقف الفريق على مشروع إنارة طريق "كالتكس-الحسوة" بالطاقة الشمسية، والذي يستخدم تقنية الـ (LED) ويعد المشروع ضمن مشاريع البرنامج لإعادة تأهيل الطرق الحيوية بالمحافظة.

وتفقد الفريق أعمال مشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية الذي شارف على الانتهاء، وتم فيه تنفيذ كافة الأعمال المطلوبة، وأعمال إنشاء مدرستين من المدارس النموذجية قيد التنفيذ، وذلك من أصل 23 مدرسة يجري إنشاؤها وتجهيزها في مختلف المحافظات اليمنية.