بدء توزيع زكاة الفطر الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن إئتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، مشروع توزيع زكاة الفطر الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تسع محافظات هي "عدن، تعز، لحج، الضالع، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، مارب".



وأوضح المدير التنفيذي لإئتلاف الخير المهندس فهمي بن منصور، أن المشروع يستهدف 42,000 أسرة بواقع 294,000 فرد مستفيد من الفئات الأشد احتياجًا .. مشيراً إلى أن هناك 400 متطوع وميداني يقومون بتوزيع الزكاة في 69 نقطة توزيع رئيسية وفرعية، على النازحين والفئات الأشد احتياجًا .

وأشاد بن منصور بالدعم المتواصل لمركز الملك سلمان للإغاثة لتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر ضعفا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن.