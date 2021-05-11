تنفيذي أمانة العاصمة يناقش آلية إسناد الجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة برئاسة الوكيل عبد المجيد الجرف، آلية حشد المقاتلين لإسناد الجيش الوطني في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأكد الجرف أهمية المشاركة مع أبطال الجيش في معركة الدفاع عن الحرية والجمهورية والديمقراطية، والذي من شأنه رفع معنويات المرابطين في مختلف الجبهات وتعزيز تلاحم المجتمع مع أبطاله من ابناء وضباط الجيش ويسرع في دحر الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها وتمكينها من بسط سلطة النظام والقانون على كافة ربوع اليمن.

وأقر الاجتماع بحضور وكيل الأمانة جرمان العليي ومدراء عموم المكاتب التنفيذية تشكيل لجنة تتولى مهام تحشيد المقاتلين وتجهيزهم لإسناد إخوانهم من أبناء أمانة العاصمة ومختلف المحافظات وهم يسطرون الملاحم البطولية ويسحقون أحلام المليشيات العنصرية التي أشعلت هذه الحرب خدمة لملالي قم في استهداف اليمن والإقليم.