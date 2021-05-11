شكرا لبحثكم عن خبر غدا المتمم لرمضان المبارك والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - محمد النظاري
بحسب لجنة الاهلة بمحافظة الحديدة، فقد تعذر رؤية هلال شوال، وبالتالي فإن غدا الاربعاء هو المتمم لرمضان، والخميس اول ايام عيد الفطر السعيد.
كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة
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