الأربعاء متمم شهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد مساء اليوم الثلاثاء، أن غداً الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان وأن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر.



وقالت الوزارة في بيان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " لم يثبت لدى وزارة الأوقاف والإرشاد رؤية هلال شوال هذه الليلة، بحسب إفادة لجنة الأهلة المكونة من الأساتذة والفلكيين واصحاب الفضيلة والقضاة والعلماء، وبذلك يكون يوم غدٍ الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الخميس هو أيام عيد الفطر".

ورفعت الوزارة أسمى آيات التهاني والتبريكات لفخامة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر..سائلة المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وسلام وأمان ونصر لشعبنا اليمني العظيم وأمتينا العربية والاسلامية .