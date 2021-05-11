الزنداني: يجب وقف الاعتداءات الهمجية على المقدسات الاسلامية في القدس الشريف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

طالب مندوب اليمن لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير شائع الزنداني اليوم الدول الأعضاء بسرعة التحرك لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية التي تتعرض لها مدينة القدس وبالأخص منها حي الشيخ جراح والعدوان على قطاع غزة.



وفي الاجتماع الطارئ الافتراضي للمندوبين الدائمين في المنظمة المقرر لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية، قال السفير الزنداني " انه في اللحظات التي نجتمع فيها لا تزال القوات الاسرائيلية تمارس أبشع أنواع الاعتداءات الهمجية بحق الفلسطينيين والمقدسيين خاصة ضمن مخطط توسعي عنصري ما كان ليحدث لولاء حالة الضعف والوهن والتشتت الذي تعيشه الأمة الإسلامية". وأكد أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ويجب العمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي فالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.. مجددا موقف اليمن الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وكفاحه لاستعادة ارضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران 1967.

كما دعا الزنداني الدول الإسلامية إلى استعادة التضامن بين دولها والتحرك على المستوى الدولي لوقف هذا العدوان ومنع تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح والقدس الشريف وكافة الأراضي الفلسطينية لما يمثله ذلك من اعتداء على حقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي.