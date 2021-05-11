شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل طفل وجرح اثنين اخرين بانفجار لغم جنوب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل طفل وجرح اثنين اخرين بانفجار لغم ارضي زرعته مليشيات الحوثي في احد الطرقات جنوب محافظة مأرب.



واكد مصدر محلي مقتل الطفل علي احمد الوعل العواضي واصابة شقيقه وطفل آخر، بانفجار اللغم بمنطقة وادي الوعل التابعة لمديرية العبدية جنوب مأرب.

وتسببت الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية في مختلف المناطق بمقتل واصابة مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال.