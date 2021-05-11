أهالي قرية غنيمة آل عقيل بمديرية وادي العين وحورة يناشدون السلطة بالاسراع بعملية الرش الضبابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

الخليج 365 - وادي العيل

ناشد اهالي قرية غنيمة ال عقيل بمديرية وادي العين وحورة السلطة المحلية بالمديرية بالاسراع في القيام بعملية الرش الضبابي ضد حشرة البعوض المنتشرة في المنطقة.



واكد الاهالي مضاعفة معاناتهم الكبيرة من البعوض المنتشر والمسبب للامراض المعدية وذلك عقب الامطار التي شهدتها المنطقة والتي ترتب عليها تجمع بقايا الامطار والبرك والمستنقعات التي تعد المكان الاساسي لتجمع البعوض.

مناشدات الاهالي التي وصفوها بالعاجلة لانقاذ حياة المئات من اهالي المنطقة مؤملين في قيادة السلطة المحلية سرعة الاستجابة لمناشدتهم.