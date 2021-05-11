تكريم الحافظ لكتاب الله عمر بامحيسون بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تحت رعاية وعناية كريمة من الشيخ محمد عيضة شبيبة، وزير الاوقاف والارشاد اقيم يوم الاثنين، حفل تكريمي بمقر مكتب الوزارة فرع ساحل حضرموت للحافظ لكتاب الله تعالى عمر فرج هادي بامحيسون.



حيث قام مدير عام مكتب الوزارة بفرع ساحل حضرموت الشيخ احمد بن علي السعدي بتسليم درع التفوق الممنوحة من وزارة الاوقاف والارشاد للحافظ عمر فرج بامحيسون نطير تفوقه في المسابقة الاقليمية لحفظ القران الكريم التي اقيمت بدولة جيبوتي لهذا العام 1442ه-2021م وحصوله على المركز الاول في المسابقة بالاضافة للمبلغ التشجيعي البالغ خمسمائة الف ريال يمني.

وياتي هذا التكريم تشجيعا من قبل معالي الوزير الشيخ محمد شبيبة للشباب الحافظ لكتاب الله عز وجل ولتفريغ طاقات شباب الوطن فيما ينفع دينهم ودنياهم وايضا لفتة كريمة للدور الكبير والانجاز الذي يتم تحقيقه من قبل حفاظنا في المشاركات الدولية والاقليمية.

حضر حفل التكريم السيد فرج هادي بامحيسون والد المتفوق وعدد من الشخصيات الاجتماعية بمنطقة روكب مدينة المكلا ومدير دائرة الوعظ والارشاد الاستاذ صبري باحشوان والمالية الاستاذ محمود الحبشي وعدد من كوادر الادارة العامة .