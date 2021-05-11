"زنبقة" تعود مجددا بعمل جديد بعنوان "العشة" خلال ايام العيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

بعد غياب سنوات طويلة من الظهور عبر شاشات القنوات التلفزيونية عاد نجم الكوميديا اليمنية نبيل الأنسي صاحب شخصية (زنبقة) بمسلسل جديد خلال ايام عيد الفطر 1442 وعبر قناة المهرية اليمنية في مسلسل “العشة” بشخصية زنبقة الذي حبها الكثيرون الكبار والصغار.



وحول موعد مشاهدة مسلسل العشة زنبقة فسيتم عرضه في ايام عيد الفطر لهذا العام, وذلك بعد ان إنتهى فريق العمل من فنانين ومصورين من تصوير المسلسل اليمني الجديد العشة بشخصية زنبقة والذي يقوم بالدور الفنان نبيل الأنسي صاحب الشخصية الأصلية.

وكانت قناة المهرية قد أعلنت من خلال القناة وكذلك عبر قناتها على اليوتيوب ونشرت مقطع فيديو قصير (برومو) لمسلسل العشة بطولة زنبقة وعدد آخر من النجوم وسيعرض من أول أيام عيد الفطر المبارك وسيستمر طوال أيام العيد .