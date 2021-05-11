شكرا لبحثكم عن خبر "ضعف ميزانية دولة عربية".. رجل أعمال مصري يكشف عن ثروته الضخمة في فترة الشباب " فيديو" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف رجل الأعمال المصري الشهير، أشرف السعد، مفاجأة حول مقدار ثروته، وهو ما زال شابا في عمر الـ21 عاما، لافتا إلى أنها "تخطت حاجز المليار جنيه".

وفي لقاء مع موقع "الوطن"، أوضح أشرف السعد عن ثروته وهو في الـ21 من العمر قائلا: "وقتها رصيدي تخطى حاجز المليار جنيه".

وأشار رجل الأعمال المصري إلى أن حجم استثماراته رفقة صديقه الريان، تخطت حاجز الـ7 مليارات دولار عام 1986، وقال لـ"الوطن": "أي أن ثروتي أنا والريان، تخطت ميزانية إحدى الدول العربية آنذاك"، موضحا أنه أول مواطن في مصر، هو والريان، يتخطى رصيده حاجز المليار، وكان عمره في هذا التوقيت 24 عاما والريان 21 عاما.

ووصل أشرف السعد إلى القاهرة قادما من لندن، يوم الأربعاء الماضي، بعد نحو 26 عاما قضاها هناك، إلا أنه فوجئ بوجود 3 قضايا ضده في محافظة الإسكندرية، حيث ظل 4 أيام حتى تم إنهاء الإجراءات القانونية للإفراج عنه، ليؤكد بعدها "أنه لا ديون عليه لأي شخص في مصر، ولو كان عليا جنيه لأحد المواطنين ما استطعت أن أعود إلى قريته مرة أخرى"، في حين قابله أهالي قرية "غريطة"، بالحلوى والزغاريد والمزمار البلدي.

المصدر: "الوطن"