شكرا لبحثكم عن خبر أمير قطر يصل الرياض وجلسة مباحثات مع ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية التركية وهذه أخر المستجدات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس، اجتماع عمل في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، استعرض الاجتماع «العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها».

ورحب ولي العهد السعودي بأمير قطر ومرافقيه في المملكة، ناقلاً له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما أعرب الشيخ تميم عن تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسعادته بزيارة المملكة ولقاء الأمير محمد بن سلمان.

وتبادل ولي العهد وأمير دولة قطر التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

وكان ولي العهد السعودي تقدم مستقبلي أمير قطر، لدى وصوله، مساء أمس، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

إلى ذلك، وصل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس، إلى السعودية، في زيارة تستمر يومين لبحث العلاقات الثنائية «والقضايا التي تهم المنطقة».

(تفاصيل ص2) وأكدت الخارجية التركية أن جاويش أوغلو سيلتقي نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لمناقشة وجهات النظر في القضايا التي تهم البلدين خلال زيارته التي تستمر يومين، «وسيتم بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية»