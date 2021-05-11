شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي ساه يختتم مبادرة إفطار صائم بتوزيع الوجبات في مركز رسب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

الخليج 365 - ساه

اختتمت لجنة الإغاثة والأعمال الانسانية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية ساه، بمحافظة حضرموت، الإثنين، توزيع مبادرة إفطار صائم، التي تأتي برعاية كريمة من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس قاسم الزبيدي، على المراكز المحلية المتبقية في مناطق رسب .



حيث وزعت لجنة الإغاثة والأعمال الانسانية، مبادرة إفطار صائم على 10 مراكز محلية في المديرية، تزامنا مع الحملة التي أطلقتها قيادة المجلس بعموم محافظات الجنوب.

وشهدت عملية التوزيع بحضور وإشراف المحامي عبداللطيف سعيد الجابري رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية، ونائبه الأستاذ محمد صالح بن ذياب، ورؤساء ومسؤولي اللجان الإغاثية بالمراكز المعنية