الهلال الإماراتي يوزع 43 ألف و750 وجبة للأسر الأكثر احتياجًا بحضرموت وشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

الخليج 365 - شبوة

في جهود إنسانية حثيثة، قدمت الفرق الميدانية بالهلال الأحمر الإماراتي، 43 ألف و750 وجبة، للأسر الأكثر احتياجًا في محافظتي شبوة وحضرموت، خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.



توزعت الوجبات، بواقع 35 ألف وجبة إفطار، على الأسر في محافظة حضرموت، وثمانية آلاف و750 وجبة في محافظة شبوة، ضمن مشروع إفطار االمقام بمبادرة إماراتية في محافظتي حضرموت وشبوة.

وأعلن الهلال الأحمر الإماراتي، تواصل فعاليات الحملة للوصول إلى أكثر من 56 ألف مستفيد، في الأحياء الفقيرة والمستشفيات ومخيمات النازحين.

وتتولى هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، مبادرات إنسانية وإغاثية متعددة، في محافظة حضرموت، خلال شهر رمضان المبارك، بينها المساعدات الغذائية، والمير الرمضاني، ووجبات إفطار الصائم، وتعزيز قدرات القطاع الصحي.