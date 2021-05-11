الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المكلا تحذر النساء المتسوقات من كثرة النشل بالأسواق المزدحمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

صرح مدير أمن مديرية المكلا العقيد حسن عمر باعلوي أن إدارته تتابع عددا من الشكاوي الواردة من مواطنات تعرضن للنشل أثناء قيامهن بالتسوق أثناء الازدحام.



واضاف العقيد باعلوي أن فريقا خاصا من البحث الجنائي قاموا بجمع المعلومات وتتبع الإماكن التي وقعت بها عمليات النشل.

وأوضح أن الفرق كثفت جهودها من نشر دورياتها وتحرياتها في الأسواق.

مبينا أن إدارة أمن مديرية المكلا وكافة مراكزها الأمنية و وحداتها حرصت على توفير الأمن لكافة المواطنين خاصة في فترات التسوق خلال الشهر الفضيل عبر الخطه الأمنية بهدف تعزيز الأمن والتصدي لكل من يحاول تعكير صفو الجميع