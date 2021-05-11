شكرا لبحثكم عن خبر الزُبيدي: حكومة المناصفة تتهرب من وقف حرب الخدمات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - استعرض الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في لقائه أعضاء منسقية جامعة عدن وفروعها بالجنوب، التطورات السياسية دوليًا وإقليميًا ومحليًا، والاستحقاقات المرتقبة أمام الجنوبيين.
وكشف خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر المجلس في مديرية التواهي بالعاصمة عدن، عن تهرب حكومة المناصفة من التزاماتها بوقف حرب الخدمات.
وأشار الرئيس الزُبيدي، إلى تلكؤ الشرعية الإخوانية، في تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض، مطالبا الأكاديميين بالعمل على استعادة الدور الأكاديمي الريادي لجامعة عدن.
وأوضح أن دور الجامعة من أهم الأدوار الداعمة لمسيرة ثورة الجنوب، وعلى رأسها مرتكزات بناء دولة الجنوب الفيدرالية.
واستمع لآراء الأكاديميين من أعضاء منسقية جامعة عدن، حول مشاركتها بالتعاون مع هيئات المجلس وبقية المنسقيات، وتفعيل دورها في المجالين العلمي والثقافي.
وحذر الأكاديميون من دور تخريبي لأحزاب سياسية تحاول الهيمنة على الجامعة عبر جماعات فساد، تقف عائقًا أمام تطور الجامعة.
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