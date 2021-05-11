لجنة طوارئ مأرب تناقش الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار كورونا خلال إجازة العيد

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقشت اللجنة الفنية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمحافظة مأرب في اجتماعها، يوم الاثنين، الإجراءات الاحترازية وجهود التوعية الإعلامية للحد من تفشي الوباء خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وشدد المشاركون في الإجتماع، على ضرورة استمرار العمل بإجراءات السلامة وفي مقدمتها "إغلاق الحدائق العامة وصالات الأعراس والمسابح والالتزام بارتداء الكمامات واستخدام مواد التعقيم والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة وتجنب المصافحة خلال صلاة العيد والزيارات الاجتماعية" حسب ماذكرت وكالة سبأ الرسمية.



وأشاد الإجتماع بالنجاحات التي حققتها الفرق والطواقم الطبية المشاركة في حملة التحصين باللقاحات ضد وباء كورونا في عموم مديريات المحافظة.. مؤكدين أن محافظة مأرب حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في المرحلة الأولى من التطعيم بلقاحات كورونا حتى الآن، وبنسبة 30 بالمائة من جميع الفئات المستهدفة.



من جهته أكد مدير مكتب الصحة بمحافظة مأرب ورئيس اللجنة الفنية بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، تراجع نسبة الإصابة بفيروس كورونا بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان المبارك.. مشددا في الوقت نفسه على ضرورة رفع الجاهزية في كل المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة لمواجهة أي حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال أيام العيد.

