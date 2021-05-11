إصابة مواطن برصاص أحد مسلحي الحوثي بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

الخليج 365 ـ الضالع

أقدم أحد عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، يوم الثلاثاء، على إطلاق الرصاص الحي على أحد المواطنين، في محافظة الضالع (جنوب اليمن).



وذكر مصدر محلي، أن المواطن "سعيد محمد عبادي الحقب"، تعرض لإصابة بليغة في إحدى ساقيه، إثر قيام أحد مرافقي القيادي الحوثي المكنى أبو يابس الغرباني، بإطلاق النار عليه.

وأشار المصدر الى أنه تم نقل المواطن الحقب، إلى أحد مستشفيات دمت لتلقي العلاج، لافتا إلى أنه كان يرعي الأغنام في وادي خارم الواقع شرق قرية الحقب، أثناء ما أُطلق النار عليه.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عناصر وقيادات حوثية بحق المدنيين في المناطق الخاضعه لسيطرة المليشيات بمحافظة الضالع.