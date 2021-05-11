شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خسائر بشرية ومادية للمليشيا بقصف لمقاتلات التحالف في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تكبدت مليشيات الحوثي، فجر الثلاثاء 11 مايو /أيار 2021، خسائر بشرية ومادية في جبهات محافظة مأرب جراء قصف جوي لطيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، بأن طيران التحالف العربي دمّر ناقلة تحمل عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المشجح غرب مأرب، ونتج عنه مصرع كل من كانوا على متنها.

كما دمر طيران التحالف عربتين وثلاثة أطقم غرب صرواح، ما أدى إلى مصرع كل من على متنها من مليشيا الحوثي.