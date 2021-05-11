حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

أوضحت أخر تحاليل البيانات العددية وتحاليل الخرائط الجوية إلى تنامي فرص تشكل حالة مدارية في جنوب بحر العرب خلال الأيام القليلة القادمة حيث أن احتماليه تعمقه إلى إعصار مداري من فئات متقدمة تظل بنسب مرتفعة .



الحالة المدارية المتوقعة تحت الرصد والتحليل والمتابعة وفقا للإجراءات المتبعة ، في حالة أية تغيرات محتملة في مسار حركة الحالة المدارية على ضوؤها سيتم إصدار تقارير جوية إن تطلب التنبيه المسبق وذلك بناءا على معطيات وتقييم إدارة مخاطر تواكب المعايير الدولية والإقليمية .

تظل تأثيرات المناطق المحتملة من هذه الحالة المدارية تحت المتابعة بين أحد الدول المطلة على بحر العرب التالية :- اما سلطنة عمان الشقيقة أو أقصى شرق محافظات شرق بلادنا او التلاشي في بحر عمان وباكستان أو بحر العرب .

وبناءا عليه : ندعو كافة المواطنين والمقيمين والمسافرين ومرتادي البحر إلى متابعة النشرات الجوية والبحرية خلال نهاية الأسبوع الجاري والأسبوع القادم حتى التأكد من استقرار حالة الطقس من عدمها.