شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بترومسيلة تسلّم دفعة ثالثة من المواد الإغاثية لمتضرري السيول بمدينة تريم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلمت لجنة الإغاثة والسلطة المحلية بمديرية تريم محافظة حضرموت، الدفعة الثالثة من المواد الإغاثية التي تحوي تجهيزات منزلية ضرورية قدمتها شركة بترومسيلة لمتضرري السيول.



واشاد عضو لجنة الإغاثة الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، بالمواقف المساندة لشركة بترومسيلة لأهالي حضرموت وتدخلها السريع ووقوفها إلى جانب السلطات في المدينة لتخطي آثار هذه الكارثة.