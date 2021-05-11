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بترومسيلة تسلّم دفعة ثالثة من المواد الإغاثية لمتضرري السيول بمدينة تريم

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلمت لجنة الإغاثة والسلطة المحلية بمديرية تريم محافظة حضرموت، الدفعة الثالثة من المواد الإغاثية التي تحوي تجهيزات منزلية ضرورية قدمتها شركة بترومسيلة لمتضرري السيول.

واشاد عضو لجنة الإغاثة الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، بالمواقف المساندة لشركة بترومسيلة لأهالي حضرموت وتدخلها السريع ووقوفها إلى جانب السلطات في المدينة لتخطي آثار هذه الكارثة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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