تعز.. النفايات تغرق شوارع المدينة جراء إضراب عمال النظافة

المنامة - ياسر ابراهيم - تسبب إضراب عمال النظافة بتكدس النفايات في شوارع مدينة تعز، (جنوبي غربي اليمن).



وأفاد مصدر في صندوق النظافة لـ "يمن شباب نت" بتوقف عمال النظافة عن العمل منذ يومين احتجاجا على انقطاع رواتبهم ما أدى إلى تكدس النفايات بشكل كبير.



وأشار إلى أن عمُال النظافة يواصلون الإضراب رغم بدء عملية صرف رواتبهم ابتداء من مساء الاثنين.



وشكا السكان من تجمع أكوام النفايات التي تفوح منها رائحة كريهة، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية مع حلول عيد الفطر.



وأصبح تكدس النفايات في شوارع وأحياء تعز مشهدا مألوفًا يتكرر بين فترة وأخرى، ترجع أسبابه في أغلب الأحيان إلى إضراب عُمّال النظافة عن العمل.

