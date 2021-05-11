الوكيل الفاطمي يتفقد بحيرة سد مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، بحيرة سد مأرب واطلع على وضع السد من الناحية الفنية والأمنية مع بداية موسم الأمطار واستمرار تدفق مياه السيول إلى البحيرة.



واستمع الوكيل الفاطمي من مدير السد المهندس أحمد العريفي، إلى شرح عن وضع بحيرة السد ومستوی تدفق السيول إليها ومستوى منسوب المياه الواصلة إليها منذ بداية موسم الأمطار وتدفق السيول خلال العام الجاري..موضحاً أن كميات المياه المخزنة في بحيرة السد بلغت حتی الآن 11 مليون لتر مكعب من إجمالي القدرة الاستيعابية للبحيرة المقدرة بحوالي أربعمائة مليون لتر مكعب.

ودعا الوكيل الفاطمي، المنظمات الدولية إلی الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها بشأن صيانة قنوات السد بما يحقق الاستفادة القصوی من مياه السد ويسهم في توسيع المساحة الزراعية في محيطه لتشمل أكبر عدد من المزارعين في عدة مديريات.