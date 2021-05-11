البرلمان العربي يؤكد أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها يعد جرائم حرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد البرلمان العربي أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي السعودي بطائرة بدون طيار مفخخة، يعد جرائم حرب.



وحذر البرلمان العربي في بيان الإثنين، من استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية التي تخرق القوانين الدولية والإنسانية والأعراف الدولية.

واعتبر البيان أن هذه الانتهاكات تعد ترجمة لأجندة إيرانية "خبيثة" تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيا الحوثي عن جرائمها واتخاذ خطوات رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

‏وأكد البرلمان العربي دعمه ووقوفه التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وتهدد حياة مواطنيها والمقيمين فيها.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مطار أبها الدولي السعودي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إنه في مساء الإثنين تم اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة.

وأشار إلى أن إطلاق المفخخة كان لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.