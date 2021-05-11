التحالف يُحبط هجوم عدائي وشيك بـ"زورق حوثي مفخخ" بالبحر الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يحبط هجوم عدائي وشيك بـزورق حوثي مفخخ بالبحر الأحمر

الثلاثاء 11 مايو 2021

الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، مؤكداً في بيان تدميره.



كما أشار إلى أن الميليشيات الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، لافتاً إلى أنها تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

يذكر أن التحالف والحكومة اليمنية كانا أكدا مرارا على أن انتهاكات الحوثي تشكل خطرا على الملاحة الدولية.

وجاءت هذه التطورات بعد يومين من إعلان الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية أن طراد الصواريخ الموجهة "يو.إس.إس مونتيري" صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب يوم السادس من مايو/أيار الجاري.

وضمت الشحنة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافاً من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية"، ليعلن مسؤول في البنتاغون مساء الأحد لوكالة "أسوشيتد برس"، أن التحقيقات تشير إلى أن السفينة جاءت من إيران.

وتعليقاً على الأمر، شدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على أن نتائج التحقيقات تؤكد تورط طهران بدعم الميليشيات وعبثها بجهود السلام، مطالبا المجتمع الدولي بموقف حازم ضد التدخلات الإيرانية المستمرة.

كما أضاف في تغريدات عبر حسابه على تويتر الاثنين، أن النظام الإيراني يقوض جهود التهدئة بتزويد الحوثيين بالأسلحة، والشحنة المصادرة أكبر دليل.