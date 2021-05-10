توزيع 2500 سلة غذائية للنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وزعت مؤسسة ينابيع الخير الخيرية، اليوم، بمدينة مأرب 2500 سلة غذائية متكاملة للنازحين الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة من جمعية الكويت الإغاثية.



و ثمن مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي، دور الأشقاء في دولة الكويت، ودعمهم السخي والمتواصل للشعب اليمني منذ بداية الأزمة الإنسانية والحرب التي تسبب بها انقلاب المليشيات الحوثية التابعة لإيران ..داعيا كافة المنظمات المحلية والدولية وشركاء العمل الإنساني إلى تقديم المزيد من التدخلات الإنسانية ودعم النازحين في مأرب والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية .

من جهته أوضح مدير مكتب مؤسسة ينابيع الخير بمأرب محمد السناب، أن المؤسسة تستهدف في هذا المشروع نحو ستة آلاف أسرة من النازحين الأشد فقرا والفئات الأكثر ضعفا في المجتمعات المضيفة في محافظات مأرب وتعز ولحج.