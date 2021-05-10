مناقشة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا خلال إجازة عيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الفنية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد( كوفيد-19) بمحافظة مأرب في اجتماعها، اليوم، الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا وجهود التوعية الإعلامية للحد من تفشيه خلال إجازة عيد الفطر المبارك .



وشدد المشاركون في الاجتماع، على ضرورة استمرار العمل بإجراءات السلامة وفي مقدمتها إغلاق الحدائق العامة وصالات الأعراس والمسابح والالتزام بارتداء الكمامات واستخدام مواد التعقيم والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة وتجنب المصافحة خلال صلاة العيد والزيارات الاجتماعية .

وأشادوا بالنجاحات التي حققتها الفرق والطواقم الطبية المشاركة في حملة التحصين باللقاحات ضد وباء كورونا في عموم مديريات المحافظة..مؤكدين أن محافظة مأرب حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية من حيث نسبة المطعمين باللقاحات بنسبة 30 بالمائة من جميع الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى في جميع المحافظات المحررة.

من جهته أكد مدير مكتب الصحة بمحافظة مأرب ورئيس اللجنة الفنية بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، تراجع نسبة الإصابة بفيروس كورونا بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان المبارك..مشددا في الوقت نفسه علی ضرورة رفع الجاهزية في كل المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة لمواجهة أي حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال أيام العيد.