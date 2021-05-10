شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الزنداني يبحث مع وزير التجارة السعودي عدد من القضايا المتصلة بالجالية اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى الرياض الدكتور شائع الزنداني، اليوم، مع وزير التجارة ووزير الاعلام المكلف السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عدد من القضايا المتصلة بالجالية اليمنية في ضوء التشريعات الجديدة المتعلقة بالتستر التجاري والتسهيلات والرعاية التي تقدمها المملكة للمغتربين اليمنيين.



وثمن السفير الزنداني خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تعاون وزارة التجارة بالمملكة ممثلة بالوزير القصبي في تقديم التسهيلات لأبناء الجالية اليمنية والاستفادة من كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها الوزارة..مشيراً الى الجهود التي تقوم بها السفارة من أجل توعوية أبناء الجالية بالمزايا المتوفرة في لائحة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون مكافحة التستر وتشجيع أبناء الجالية على تصحيح أوضاعهم والالتزام بأنظمة الإقامة والعمل في المملكة.

وعبر السفير عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لدعهم المستمر لأشقائهم في الجالية اليمنية بالمملكة.