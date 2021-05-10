شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة يتفقد سير العمل في هيئة مستشفى مأرب العام ويوجه بفتح وحدة خاصة بالأورام. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الاثنين على سير العمل في هيئة مستشفى مأرب العام وما تشمله من أقسام ومراكز متخصصة، للوقوف على أبرز الاحتياجات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد الوزير بحيبح في زيارته الميدانية سير العمل في هيئة مستشفى مأرب العام التي تضطلع بدور هام في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من أبناء المحافظة وكذا النازحين، فضلا عن الخدمات الكبيرة المقدمة لجرحى الجيش الوطني والمقاومة.

واستمع وزير الصحة العامة والسكان إلى شرح مفصل قدمه رئيس هيئة مستشفى مأرب د.محمد القباطي، حول مستوى العمل والتحديات التي تواجههم والاحتياجات الملحة للهيئة التي من شأنها رفع الأداء الى مستوى افضل وتوفير خدمات طبية نوعية ومتكاملة للمواطنين.

ووجه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح إدارة هيئة مستشفى مأرب العام بفتح وحدة خاصة بمرضى الأورام، على أن تكون خطوة أولية ستعقبها إجراءات عملية لإنشاء واعتماد مركز خاص بالأورام خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما وزار الوزير بحيبح مركز الكلى بهيئة مستشفى مأرب العام، للاطلاع على وضع المركز وما يقدمه من خدمات للمواطنين وأبرز الاحتياجات المهمة لضمان رفع مستوى الخدمة.

وفي ذات السياق، اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح على ما يقدمه مركز العلاج الطبيعي والاطراف الصناعية التابع لهيئة مستشفى مأرب العام، لذوي الاحتياجات الخاصة والجرحى، ومدى الضغط الشديد الذي يعمل فيه المركز.

مشيدا بدور العاملين في مركز العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية وجميع كوادر القطاع الصحي بالمحافظة الذين يعملون في ظروف استثنائية بالغة الصعوبة فرضت عليهم بذل جهود مضاعفة لمجاراة الاحتياج المتزايد للخدمات الصحية.

رافق الوزير في زيارته د.أحمد السعيدي مدير عام المعلومات والبحوث في الوزارة.