شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تدين استمرار استهداف مليشيا الحوثي للاعيان المدنية بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها بأشد العبارات لمواصلة مليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية صوب الاعيان المدنية بالأراضي السعودية، والتي كان أخرها محاولة استهداف مطار أبها بطائرة مُفخخة بدون طيار، مما خلّفَ بعض الخسائر المادية نتيجة اعتراض وتدمير الطائرة من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.



وجددت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي لها، اليوم الاثنين، التأكيد على دعمها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار في المنطقة.