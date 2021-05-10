وزير الصحة يقر إنشاء ثلاثة مراكز طبية في هيئة مستشفى مأرب العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أقر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، إنشاء ثلاثة مراكز طبية في هيئة مستشفى مأرب العام هي مركز لأمراض وجراحة الكلى ومركز الأورام السرطانية والمركز الطبي التدريبي لتأهيل كوادر الهيئة.



واطلع الوزير بحيبح خلال زيارته التفقدية، اليوم، لمستشفى الهيئة، على سير العمل في كل المراكز الطبية والأقسام العلاجية والتشخيصية وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمرضى في أقسامه المختلفة..مستمعاً من رئيس الهيئة الدكتور محمد القباطي، إلى شرح موجز عن سير العمل ومستوى الأداء في كل المراكز والأقسام الطبية والتشخيصية في مستشفى الهيئة والصعوبات والتحديات الماثلة وسبل معالجتها.

وأشاد بجهود قيادة الهيئة وكوادرها الطبية والإدارية وحرصها على الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية وتقديم خدمات طبية نوعية للمرضى..مثمناً الدور الوطني الذي تقوم به الهيئة في علاج جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورعايتهم وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم تقديراً لتضحياتهم في سبيل الوطن.

كما تفقد وزير الصحة ومعه مديرمكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي، مستوى الأداء في مستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة بمدينة مأرب واطلع على سير العمل في مشروع التوسعة الجديدة في المستشفى وعلى المخططات الفنية والهندسية للمشروع ونسبة الإنجاز فيه.

وتعرف بحيبح والشدادي من إدارة المستشفى على الصعوبات والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية وعلى احتياجات المستشفى الأساسية ومتطلباته الضروية خلال المرحلة الراهنة لضمان استمراره في تقديم خدماته الطبية المختلفة لمئات الآلاف من النازحين في المحافظة.

وأكد الوزير بحيبح استعداد وزارة الصحة بدعم المستشفى بالإمكانيات المتاحة وتقديم كافة التسهيلات لإدارته لمساعدتها على التغلب على كافة الصعوبات والتحديات الماثلة أمامها وتعيق عملها في مثل هذه الظروف الاستثنائية..داعياً منظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات الإقليمية والدولية لدعم القطاع الصحي في محافظة مأرب وتوفير أهم احتياجاته في ظل استمرار حركة النزوح إلى المحافظة واستمرار قصف المليشيات الحوثية الإرهابية للأحياء السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة.