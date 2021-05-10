الارياني: مليشيا الحوثي الارهابية تواصل اختطاف عشرات النساء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، واستنكر باشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في اختطاف الفنانة انتصار الحمادي واخفائها قسريا منذ فبراير الماضي.



وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان أجبار مليشيا الحوثي الارهابية الفنانة انتصار الحمادي على الاعتراف بتهم ملفقة، وتعمد اهانتها، عمل ممنهج وامتداد لسلسة من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق النساء اليمنيات منذ انقلابها على الدولة‏.

واشار الارياني، الى ان مليشيا الحوثي الارهابية تواصل اختطاف عشرات النساء اليمنيات المناهضات لانقلابها بتهم ملفقة، وتمارس بحقهن صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي، والاغتصاب في معتقلات خاصة، في جرائم وانتهاكات وثقها تقرير فريق الخبراء الدولي التابع للأمم المتحدة‏.

ودعا الارياني المبعوثين الدولي والأمريكي لليمن والمنظمات المعنية بحقوق الانسان وحماية المرأة، الضغط على مليشيا الحوثي الارهابية لوقف جرائمها وانتهاكاتها غير المسبوقة بحق النساء اليمنيات، وإطلاق كافة المخفيات قسريا في معتقلاتها الخاصة وفي مقدمتهن الفنانة انتصار الحمادي، دون قيد او شرط.