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التحالف يسقط طائرة حوثية باتجاه مطار أبها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أسقطت قوات التحالف العربي مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه مطار أبها (جنوب غرب) المملكة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، في بيان له اليوم الاثنين، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها.

 

وأكد المالكي أن محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة جريمة حرب، مشيرًا إلى أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

 

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن فجر الأحد، أن الدفاع الجوي قام باعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب غرب .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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