شرطة السير بالغيضة تواصل نشاطها بالتوعية المرورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

واصلت إدارة شرطة السير بمحافظة المهرة، فعاليتها التوعوية ضمن فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد.



حيث استقبلت إدارة شرطة السير بمديرية الغيضة أنصار المرور من شباب الكشافة للمساهمة في تنفيذ الخطة المرورية الرمضانية وتنظيم حركة السير في شوارع مدينة الغيضة من خلال التقيد بمسارات الخطة التي حققت نجاحاً ملموساً الحد من الاختناقات المرورية التي يعاني منها المواطن في السابق.

وكانت إدارة شرطة السير قد نفذت طابور مسائي لجميع المشاركين في فعاليات أسبوع المرور وتنفيذ الخطة المرورية الرمضانية لشوارع المدينة من ضباط وصف وأفراد بمشاركة انصار المرور من الكشافة والجهات الأمنية من الأمن العام والمنشآت.