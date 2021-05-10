لجنة الطوارئ بشبوة تناقش جهود مكافحة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة في اجتماع لها،اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة رئيس اللجنة عبدربه هشلة، جهود مكافحة ومواجهة فيروس كورونا.



وكلفت اللجنة مكتب الصحة العامة والسكان، بمتابعة عمل مراكز العزل الصحي وأجهزة الترصد الوبائي وتوجيهها لبذل الجهود العملية اللازمة لمتابعة حالات الإصابة بالفيروس ورصد أي حالات اشتباه جديدة في حينها لإحتوائها والحد من إنتشارها والإستعداد الكامل لأي طارئ خلال أيام اجازة عيد الفطر المبارك.

كما كلفت اللجنة مكتب الأوقاف بتوجيه القائمين على المساجد ومصليات العيد على الإلتزام الكامل بالإجراءات الإحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا عند أداء الصلوات والشعائر الدينية المصاحبة لها ، كما كلفت مكتب الصحة والسكان برفع دراسة فنية تفصيلية بشأن إنشاء مركزا للحميات في مركز المحافظة لما لذلك من أهمية في مكافحة أمراض الحميات التي تزايدت في المحافظة خلال السنوات الأخيرة.