السعدي يبحث مع القائم باعمال وفد روسيا لدى الامم المتحدة تطورات الاوضاع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث مندوب بلادنا الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم، مع القائم باعمال وفد روسيا الاتحادية لدى الامم المتحدة السفير ديمتري بولانسكي، التطورات السياسية والاوضاع الانسانية في اليمن.



واستعرض السفير السعدي خلال اللقاء عبر الاتصال الهاتفي، جهود الحكومة اليمنية الهادفة الى احلال السلام ودعمها لجهود الامم المتحدة وترحيبها بالمبادرات والمقترحات والمساعي الدبلوماسية والسياسية الهادفة الى انهاء الحرب وتعاطيها الايجابي مع تلك الجهود ، ومايقابل هذه الجهود من رفض وتعنت المليشيات الحوثية واستمرار هجومها الوحشي على مأرب ذات الكثافة السكانية ومخيمات النازحين والذي يبرهن على عدم رغبة وجدية هذه المليشيات بخيار السلام.

وتطرق السعدي، الى استمرار الدعم العسكري واللوجستي للمليشيات الحوثية من النظام الايراني لاطالة امد الحرب ومفاقمة الازمة الانسانية وزعزعة امن واستقرار اليمن والمنطقة..مطالباً مجلس الامن لاتخاذ مواقف واضحة وصارمة واجراءات حاسمة للضغط على الحوثيين والنظام الايراني للرضوخ لخيار السلام ووقف الهجوم على مارب وتجنب ارسال رسائل خاطئة تشجع المليشيات الحوثية على الاستمرار في ممارساتها العدوانية بحق اليمنيين .

من جانبه اكد القائم بالاعمال الروسي، وقوف بلاده الى جانب الشعب اليمي ودعمها لجهود المبعوث الخاص الى اليمن للوصول الى تسويه سلمية للصراع.