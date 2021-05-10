شكرا لبحثكم عن خبر مقاتلو جبهة مطار عدن ينظمون إفطار جماعي في خط الجسر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

نظم قيادات وأفراد جبهة كالتكس المطار في حرب تحرير عدن من الغزو الحوثي العفاشي 2015، مساء أمس إفطاراً جماعي في الموقع العسكري الذي كانوا يرابطون فيه بخط الجسر البحري بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير العاصمة عدن.

وتجمع قيادات وأفراد الجبهة لاستعادة الذكريات التي عاشوها أثناء الحرب ومقارعة مليشيا الحوثي على أسوار مطار عدن، وما تلاها من نصر مؤزر للمطار ولعدن كلها صبيحة 27 رمضان.

وأكد القائد عز الدين أبو العز - أحد قيادات جبهة كالتكس المطار آنذاك - إن فكرة الافطار الجماعي جاءت بناء على دعوة أفراد الجبهة لتذكرهم بعظمة تلك الأيام العصيبة التي جمعت المقاتلين تحت شعار واحد وهو محاربة الغزو الحوثي على عدن والجنوب، مضيفاً أنها مناسبة للقاء الزملاء من أفراد الجبهة الذين فرقتهم ظروف الحياة وربما أن البعض منهم لم يرى زميله منذ ست سنوات.

والتقى أفراد الجبهة بمشاعر الفرح وتعانقوا وتبادلوا الحديث عن أيام الحرب في جبهة المطار، كما تناولوا وجبة الإفطار وأقاموا صلاة المغرب.

يذكر أن جبهة كالتكس المطار صمدت في وجه آلة الحرب الحوثية على مدى أربعة أشهر وحين أتى موعد التحرير بدعم قوات التحالف في السابع والعشرين من رمضان بدأ التحرير من تقدم هذه الجبهة لتطهير المطار.