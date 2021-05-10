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وكيل المهرة يدشن مشروع زكاة الفطر لـ 17500 اسرة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل المهرة يدشن مشروع زكاة الفطر لـ 17500 اسرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

دشن وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض، اليوم، مشروع زكاة الفطر بدعم من المملكة العربية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

 

واوضح وكيل المهرة ، ان المشروع يستهدف 17500 اسرة من الأسر الفقيرة والمتعففة والنازحة في المحافظة..مثمناً جهود المملكة العربية السعودية ودعهما لابناء الشعب اليمني..معرباً عن امله في استمرار مثل هذه الأعمال الإنسانية للتخفيف من معاناة الأسر النازحة والمحتاجة والفقيرة في المحافظة.

 

من جانبه ثمن نائب مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل سالم سويلم، الدعم الإغاثي والإنساني المقدم عبر مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية لابناء المحافظة المهرة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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