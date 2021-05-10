مركز الملك سلمان يدشن مشروع توزيع زكاة الفطر في تسع محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن، اليوم، مشروع توزيع زكاة عيد الفطر المبارك، مستهدفا تسع محافظات هي عدن، وأبين، ولحج، والضالع، وحضرموت، وشبوة، والمهرة، ومأرب، وتعز، يستفيد منه نحو 42 ألف أسرة بواقع 294 ألف فرد.



وثمن المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه جهود مركز الملك سلمان ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد..مؤكدا أهمية مشروع زكاة الفطر للأسر المستهدفة.

فيما أوضح مدير مكتب المركز في عدن صالح الذيباني، أن المشروع يأتي للتخفيف من معاناة الأسر النازحة والمحتاجة ويعد تتويجا لمشاريع الخير الرمضانية التي ينفذها المركز في اليمن، وتشمل توزيع السلال الغذائية والتمور.

الى ذلك وزع المركز، السلال الإيوائية للمتضررين من كارثة الأمطار الغزيرة والسيول في مديرية تريم بمحافظة حضرموت.