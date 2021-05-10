وزير الداخلية يناقش مع مدير أمن وادي وصحراء حضرموت الخطة الامنية لعيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الداخلية اللواء الركن ابرهيم حيدان، اليوم، مع مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العوبثاني، الخطة الامنية لعيد الفطر المبارك .



وأكد الوزير حيدان، في اللقاء بحضور نائب مدير عام الأمن بوادي حضرموت العقيد علي الصاعي ومساعد مدير الامن لشؤون الامن قائد فرع قوات الامن الخاصة العميد علي الغريري وقائد شرطة الدوريات وأمن الطرق المقدم عبيد بازهير ومدير أمن سيئون المقدم ركن رياض العجماء، حرص القيادة السياسية في دعم الامن وتوفير الاحتياجات والامكانات حسب الخطة المعدة لرفع أداء تنفيذ المهام الأمنية..مشدداً على اهمية تنفيذ الخطة الأمنية من جميع الواحدات الامنية والعسكرية والاستخباراتية.

بدوره أشار العميد العوبثاني، الى تسخير كل الامكانيات المتاحة في سبيل تنفيذ المهام المؤكلة في تثبيت الامن والاستقرار..مؤكداً على اهمية رفد الوحدات الأمنية بالامكانيات المادية والبشرية لرفع أداء العمل الأمني وانتشار الدوريات في جميع المديريات.