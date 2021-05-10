المالكي: تدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار ابها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) اطلقتها المليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من ايران باتجاه مطار ابها الدولي في عمل عدائي ووحشي.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي" تم اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) اطلقتها، مساء اليوم، المليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من ايران وبطريقة متعمده وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة" .

وأضاف العميد المالكي في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) "ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار ابها الدولي دون وقوع اي اصابات او اضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين، ونتج عن ذلك تهشم زجاج بعض عربات المساندة الأرضية لحافلات نقل المسافرين.

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف و أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللااخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيا الإرهابية وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين ، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم العدائي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.